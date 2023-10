O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), desenvolvido pelo CRAS 3-Souza e Silva, realizou uma atividade alusiva ao “Dia do Idoso”, na terça-feira (17).

Na ocasião, os integrantes participaram de uma roda de conversa com a presença da supervisora do Sistema Único de Assistência Social (Suas), Lindamar Azarias, que conduziu o encontro falando sobre o processo de envelhecimento e sobre o Programa “Viver -Envelhecimento Ativo e Saudável”, disponibilizado pelo Centro de Convivência do Idoso.

Durante o encontro, Lindamar explicou que o “Viver -Envelhecimento Ativo e Saudável” é um programa do Governo Federal que visa contribuir para a participação e inclusão da pessoa idosa no contexto atual, por meio do uso das tecnologias, como computadores, telefones, redes sociais. Neste encontro, o eixo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos abordado foi o “Eu comigo”, que visa o desenvolvimento de competências individuais, que levam ao atendimento das necessidades de cada integrante, estimula suas potências, proporciona o aprendizado com as experiências.

O SCFV é ofertado de modo contínuo e ininterrupto pelos CRAS. Tem por objetivo principal complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social. Além disso, o SCFV busca fortalecer as relações familiares e comunitárias e promover a integração e a troca de experiências entre os participantes, valorizando o sentido de vida coletiva.

