A Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano, promoveu na quarta-feira (22), uma atividade alusiva ao Outubro Rosa no CRAS I, voltada à prevenção e conscientização sobre o câncer de mama. O evento integrou o planejamento anual da unidade e reforçou a importância do autocuidado e da saúde da mulher.

A ação contou com a participação da médica ginecologista e obstetra Luísa Ferreira Arantes, que ministrou uma palestra abordando a relevância do autocuidado e da realização de exames preventivos. Durante a apresentação, a profissional destacou os principais sinais de alerta da doença e enfatizou o valor do diagnóstico precoce para a preservação da vida.

Os usuários dos serviços do CRAS I participaram ativamente do encontro, envolvendo-se em momentos de escuta, diálogo e troca de experiências. O ambiente foi planejado para oferecer acolhimento e informação, promovendo maior conscientização sobre a importância da prevenção do câncer de mama.

A iniciativa reforçou o compromisso do CRAS I com a promoção da saúde, a prevenção de doenças e a valorização da mulher, alinhando-se aos princípios da Política Nacional de Assistência Social. O evento destacou como ações educativas e de conscientização são essenciais para fortalecer o cuidado com a saúde e a qualidade de vida da população feminina.

Com informações da Prefeitura de Formiga