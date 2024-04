“Já existe acordo verbal entre Cruzeiro e Al-Hilal para contratação de Matheus Pereira em definitivo pelo time celeste“. A informação foi dada na manhã deste sábado (20) pelo blogueiro de O Tempo Sports Samuel Venâncio. “Isso significa valores acertados, forma de pagamento acertada” completou Venâncio em seu canal no Youtube.

Trata-se de um importante avanço, que foi possibilitado pela visita de Ronaldo Fenômeno, presidente da SAF do Cruzeiro, à Arábia Saudita. “Foi um papel fundamental para que o Al-Hilal aceitasse uma negociação mais favorável ao Cruzeiro. Agora, o Cruzeiro já tem tudo apalavrado, acordado com o time árabe: o que será pago à vista, o que será pago parcelado“, completou o blogueiro.

Matheus Pereira fez depoimento durante esta semana sobre a felicidade que reencontrou vindo para o Cruzeiro, emprestado pelo Al-Hilal. Em apenas sete meses de clube, o meia já mostrou qualidade técnica e conquistou o respeito da China Azul.

Matheus Pereira foi contratado por empréstimo do Al-Hilal, da Arábia Saudita, com os direitos econômicos fixados em 12 milhões de euros (aproximadamente R$ 64 milhões). O contrato do camisa 10 encerra no mês de julho, e o Cruzeiro tem prioridade na compra. “Não podemos cravar ainda porque não tem nada assinado. Cruzeiro agora parte para a segunda etapa que é acertar tempo de contrato, salário do Matheus Pereira. Todo mundo acredita que não terá empecilho. É um alto investimento a ser feito pelo Cruzeiro“, detalhou Samuel Venâncio.

Fonte: O Tempo