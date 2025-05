O atacante Dudu encerrou oficialmente sua curta passagem pelo Cruzeiro com apenas 17 partidas disputadas, dois gols marcados e 969 minutos em campo. O jogador de 33 anos acertou a rescisão contratual com o clube mineiro após pouco mais de quatro meses desde sua chegada, mediante um acordo que envolve o pagamento de aproximadamente R$ 12 milhões, valor que não foi confirmado pelo clube.

A rescisão foi selada após dias de negociações entre a diretoria do Cruzeiro e os representantes do atleta. O contrato de Dudu tinha validade até dezembro de 2027, com uma multa rescisória estipulada em R$ 60 milhões. Inicialmente, o jogador pediu R$ 28 milhões para deixar o clube, valor recusado pela SAF comandada pelo empresário Pedro Lourenço.

Segundo fontes ligadas à negociação, o Cruzeiro não considerava a proposta do atacante viável, especialmente em razão do desempenho discreto em campo e de problemas nos bastidores. Para evitar uma disputa judicial, ambas as partes chegaram a um entendimento.

Dudu, que vestia a camisa 7 e recebia vencimentos mensais de aproximadamente R$ 1,6 milhão, teria um custo total de R$ 62,4 milhões em salários até o fim do contrato. O acordo original também previa o pagamento de luvas e outras bonificações. A rescisão atual não impõe restrições quanto a um possível acerto com outro clube da Série A.

Com a liberação oficializada, o atacante fica livre para assinar com qualquer equipe. O Atlético, rival estadual do Cruzeiro, mantém conversas com o jogador. André Cury, agente de Dudu, se reuniu recentemente com Paulo Bracks, executivo do Atlético, em Belo Horizonte. A possível contratação conta com o aval do técnico Cuca, com quem o jogador conquistou o título brasileiro em 2016 pelo Palmeiras.

Outros clubes do futebol brasileiro também demonstraram interesse. Botafogo, Fluminense e Grêmio procuraram informações sobre as condições contratuais exigidas para um eventual acerto com o atacante.

Dudu pode atuar por outra equipe no Campeonato Brasileiro, já que fez cinco partidas pela equipe celeste — o limite é de seis. Ele também está elegível para disputar a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana (a partir dos playoffs) e a Copa Libertadores (a partir das oitavas de final), pois não foi inscrito nas competições enquanto esteve no Cruzeiro.

Fonte: Hoje em Dia