O Cruzeiro alcançou importante marca no Campeonato Brasileiro de 2025. Ao vencer o Fluminense por 2 a 0, nessa quinta-feira (17), no Maracanã, no Rio de Janeiro, o time celeste chegou aos 30 pontos após 14 jogos na competição nacional.

Com esse feito, o Cruzeiro igualou marca obtida em 2014, quando conquistou o tetracampeonato brasileiro. Naquela ocasião, o time celeste também somava 30 pontos após 14 partidas.

Melhores campanhas do Cruzeiro

Contando todas as participações do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro desde 2006, quando a competição adotou o atual formato de disputa, o time celeste esteve por 12 vezes no top 10 até a 13ª rodada.

Somente em cinco edições o time azul não esteve entre os 10 primeiros colocados após 13 jogos.

Próximo jogo

Agora, o Cruzeiro tentará manter o embalo e os bons números contra o Juventude, adversário no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Mineirão, pela 15ª rodada.

Caso vença a equipe gaúcha, o Cruzeiro vai seguir espelhando a campanha de 2014.

Após 15 jogos, o time celeste tinha 33 pontos no Brasileirão de 2014.

Pontuação do Cruzeiro ano a ano após a 14ª rodada da Série A

2025 – 30 pontos (1º lugar)

2024 – 21 pontos (9º lugar)

2023 – 21 pontos (9º lugar)

2019 – 11 pontos (17º lugar)

2018 – 24 pontos (4º lugar)

2017 – 21 pontos (7º lugar)

2016 – 15 pontos (15º lugar)

2015 – 17 pontos (12º lugar)

2014 – 30 pontos (1º lugar)

2013 – 25 pontos (2º lugar)

2012 – 23 pontos (8º lugar)

2011 – 18 pontos (11º lugar)

2010 – 21 pontos (6º lugar)

2009 – 15 pontos (15º lugar)

2008 – 24 pontos (5º lugar)

2007 – 20 pontos (8º lugar)

2006 – 25 pontos (2º lugar)

Fonte: Guilherme Piu-Itatiaia