O Cruzeiro confirmou que mais de 10 mil torcedores já garantiram presença na próxima partida da equipe, marcada para sexta-feira (9), contra o Patrocinense, no Mineirão.

O jogo, válido pela quarta rodada do Campeonato Mineiro, acontece a partir das 16h30.

O time celeste chegou a brincar em suas redes sociais falando a todo cruzeirense que pedisse ao seu chefe a liberação antecipada da jornada de trabalho para comparecer ao jogo.

A Raposa vem de uma vitória expressiva no clássico, quando venceu o Atlético por 2 a 0, na Arena MRV, e terá a chance de manter a liderança do Grupo A do Estadual. O Tombense, segundo colocado, tem os mesmo sete pontos.

Fonte: Hoje em Dia