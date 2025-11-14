Aos 24 anos, a zagueira Isa Haas, titular absoluta e uma das principais lideranças do elenco, pode estar se despedindo do Cruzeiro em meio ao melhor momento da história da equipe feminina.

Com passagens constantes pela Seleção Brasileira, sob o comando de Arthur Elias, Isa chegou ao Cruzeiro no início de 2025 e se tornou referência na defesa. Desde então, somou 24 partidas com a camisa celeste, a última no sábado (8), contra o Itabirito, pela semifinal do Campeonato Mineiro.

De acordo com o Central da Toca, o clube encaminhou a venda da atleta ao América do México. Os valores oferecidos chamaram a atenção da diretoria, já que devem superar a marca de R$ 3 milhões.

Caso a negociação seja confirmada, Isa protagonizará a segunda maior transferência da história do futebol feminino brasileiro, um feito que reforça o peso de seu nome e o valor do trabalho desenvolvido no Cruzeiro.

Peça fundamental no sistema defensivo celeste, Isa fez parte da campanha histórica que levou o time ao vice-campeonato brasileiro e garantiu a inédita vaga na Copa Libertadores de 2026. Sua saída pode marcar o fim de um ciclo importante justamente quando o Cruzeiro consolida seu protagonismo no cenário nacional.

