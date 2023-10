O Cruzeiro está próximo de lançar a sua quarta camisa no ano. O novo modelo deverá estar disponível para a sua torcida a partir do dia 1º de novembro. O uniforme tem como tema o Dia da Consciência Negra.

Atlético, Flamengo, São Paulo e Internacional também terão uma camisa especial com o mesmo tema. Todas as camisas serão lançadas na mesma época. A Adidas patrocina o Cruzeiro desde 2020 e tem contrato com o clube até o fim de 2025.

Diferente do ano passado, quando os times lançaram modelos em razão da conscientização sobre o câncer de mama, com referência ao Outubro Rosa, nessa temporada a aposta foi sobre a data tão importante comemorada no dia 20 de novembro, dia da morte de Zumbi dos Palmares.

Fonte: Hoje em Dia