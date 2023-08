Um filme desenvolvido por moradores da cidade de Divinópolis foi premiado no exterior. O curta-metragem Vento Frio do Norte estreou em países da Europa e Estados Unidos. Onde recebeu premiações em Nova York, Bélgica , Paris e Espanha. O filme aborda a história de uma mãe e uma filha que moram isoladas em uma casa com jardim e pássaros. A obra trata de temas emocionais envolvendo perdas e conexões familiares.

Algumas categorias premiadas

Melhor direção de arte no Festival Internacional de Nova York (ONIROS) Juliana Almeida e Marcélia Leonor;

Finalista em melhor atriz, Rita Matiusso no Festival Internacional de Nova York (NYIFA);

Finalista melhor direção, Cristian Felipe no Festival Internacional de Nova York (NYIFA);

“Direção de arte é a alma do filme. Direção de arte nada mais é que levar que levar o espectador a imersão total no ambiente da obra. Seja num simples tapete na sala do set de filmagens ou a paleta de cor da cena principal da obra. É o que nos impulsiona a rir, a chorar, a ter leveza junto com os personagens. É conseguir fazer de um ambiente instável”, pondera a produtora Rita Matiusso.

Com direção de Cristian Felipe, produção de Rita Matiusso, e direção de arte de Juliana Almeida e Marcelia Leonor.