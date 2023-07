A Empresa de Tecnologia e Informação da Previdência (Dataprev) abriu concurso público para 222 vagas imediatas e para formação de cadastro de reserva em cargos de nível médio e superior.

Os salários vão até R$ 8,7 mil. As vagas são para Brasília, São Paulo, Florianópolis, Fortaleza, João Pessoa, Natal e Rio de Janeiro (veja detalhes abaixo).

Veja edital completo

As inscrições poderão ser feitas a partir de segunda-feira (31) e terminam no dia 18 de agosto, no site da banca organizadora. As taxas vão custar: