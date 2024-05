Nesta terça-feira (7), a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do setor de Vigilância Epidemiológica, divulga o “Informativo Epidemiológico da Dengue” com dados atualizados.

A atualização apresenta aumento significativo nos números referentes aos casos “confirmados” e casos “descartados”. De acordo com a equipe responsável pela coleta dos dados, esse aumento já era esperado para este informativo, visto que a Secretaria de Saúde tem recebido com atraso os resultados dos exames feitos no antigo Ambulatório da Dengue, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e em laboratórios particulares.

O informativo desta terça-feira (7) tem dados referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março.

O último boletim, divulgado no dia 24 de abril, informou que os dados eram referentes ao período de 1º de janeiro a 20 de abril de 2024. No entanto, com a chegada de exames já “antigos”, foi necessário reiniciar a contagem e registros dos casos “em investigação” “confirmados” e “descartados”.’

As equipes da Secretaria de Saúde trabalham com cuidado e responsabilidade no registro e conferência de todos os dados.

Fonte: Decom