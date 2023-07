A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) lançou o edital para um concurso público de provas e títulos para 30 vagas, com salário inicial de R$ 32.228.

A inscrição preliminar será efetuada exclusivamente pela internet, neste endereço, das 9h do dia 25 de setembro às 17h do dia 31 de outubro de 2023.

As vagas são para provimento do cargo de defensor público de Classe Inicial, sendo 21 destinadas à ampla concorrência, 3 reservadas a candidatas e candidatos com deficiência e 6 vagas reservadas a candidatas negras e a candidatos negros.

A primeira etapa está prevista para ser realizada no dia 10 de dezembro, em Belo Horizonte, em local e horário a serem divulgados no Diário Oficial da DPMG e Minas Gerais e disponibilizados nos endereços eletrônicos www.defensoria.mg.def.br e www.gestaodeconcursos.com.br.