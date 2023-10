Uma dentista, de 43 anos, ficou ferida após bater o veículo que dirigia no carro do próprio namorado, em Pouso Alegre(MG), na tarde dessa sexta-feira (20). De acordo com informações da Polícia Militar, foi a moça quem atingiu a traseira do carro do companheiro. As causas que motivaram o acidente ainda estão sendo investigadas.

Ainda segundo informações da PM, com o impacto da batida, o veículo que o namorado da dentista dirigia chegou a capotar, enquanto o carro em que ela estava teve a frente destruída.

O caso aconteceu no cruzamento da rua Major Quirino com a rua Irmã Maria Augusta Vilela, próximo da rotatória de acesso à Dique II, em Pouso Alegre (MG).

Conforme informado pelos militares, uma viatura passava pelo local no momento do acidente e registrou a ocorrência. Apesar do susto, a vítima teve ferimentos leves e foi levada pelo Samu ao hospital. Já o rapaz nada sofreu.

