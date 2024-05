Um detento da Penitenciária de Formiga foi encontrado morto nesta quinta-feira (23).

Segundo apurou o portal 93 Play, durante procedimento na galeria de segurança do pavilhão II, foi descoberto que o detento A. W. P. M. estava pendurado na janela da cela, já sem vida.

Segundo informações confirmadas pelo diretor geral da unidade prisional, Ulisses de Oliveira Simões, os detentos que estavam na mesma cela afirmaram, inicialmente, que foram responsáveis pelo crime.

Ainda conforme informou o diretor geral, todas as ações necessárias após o ocorrido foram realizadas. Além disso, a perícia da Polícia Civil esteve presente no local e a ocorrência foi encaminhada para as autoridades competentes.

Segue a nota da Sejusp

Boa tarde. Informamos que na manhã desta quinta-feira (23), policiais penais da Penitenciária de Formiga, durante inspeção de rotina, encontraram o detento Adonai Walaf Pereira Marcelino, de 29 anos, dependurado pelo pescoço na ventana da cela que ocupava, já sem os sinais vitais. Dois colegas de cela supostamente assumiram a autoria do homicídio e poderão responder administrativa e criminalmente pela ação, após a conclusão das investigações. Todos os procedimentos de segurança cabíveis ao fato foram tomados pela direção da unidade prisional e o corpo foi liberado para o IML local. As investigações criminais são de responsabilidade da Polícia Civil.

*Com informações da 93 Play