Então maio começou e tivemos o Dia do Trabalho. Mas não é só esses trabalhadores –os que trabalham na indústria, no comércio, nos serviços, etc., que quero homenagear. Quero homenagear, também, os nossos verdadeiros heróis, os trabalhadores da saúde, que estão e estiveram mais nos anos de pico da pandemia, lá, na trincheira de uma guerra insana, colocando suas vidas em risco, adoecendo e morrendo para defender a gente, para cuidar da gente. Eles são os reais heróis de sempre. Se existem heróis reais – e agora sabemos que eles existem, são esses trabalhadores que quase não dormiam nem comiam mais para tentar salvar vidas. Meu imensos e eternos agradecimento a vocês, médicos, enfermeiros, trabalhadores de todos os níveis em hospitais, casas de saúde e também aqueles batalhadores anônimos que recolhem o nosso lixo, que limpam as nossas ruas, que não estão apagando fogo mas estão socorrendo os doentes, que estiveram sempre nos supermercados, nas farmácias, nas padarias, etc., que estavam na rua para nos entregar encomendas, principalmente comida e artigos de primeira necessidade, para não deixar faltar nada para nós, que ficamos em casa para não sermos contagiados pelo coronavírus, inimigo invisível que estava e está lá fora, traiçoeiro, para nos pegar. Agora já não mais tão letal, graças às vacinas. Meus aplausos, meu tributo, hoje e sempre.

E o dia 1º. de maio é, também, o Dia da Literatura Brasileira. E eu, que amo literatura, mando daqui um grande abraço a todos os colegas dessa profissão tão solitária, a de produzir literatura, mas que por causa dela mesmo, acabamos nos aproximando, nós todos que escrevemos e fazemos parte do universo das letras. Parabéns a todos os escritores brasileiros, não importa o país onde estão, pois são eles que fazem a Literatura Brasileira ser mais viva e mais literatura. Neste dia para pensar, comemorar e valorizar a literatura do nosso país tupiniquim, façamos um pacto: vamos encontrar maneiras para divulgar a nossa literatura e a literatura de nossos pares, novas alternativas para incutir o gosto pela leitura em leitores em formação, encontrar novas maneiras de acesso à leitura àqueles que não têm, propiciar a aquisição do hábito da leitura, para que a nossa literatura brasileira seja mais conhecida e mais lida.

Feliz Dia da Literatura Brasileira. Feliz Dia do Trabalho. Parabéns aos operários da palavra, que nos salvaram nos anos negros da pandemia do coronavírus, pois quando ficamos em casa, confinados, e não tínhamos mais nada para fazer, foi a literatura que ocupou nossas almas, para que não caíssemos em depressão ou mesmo enlouquecêssemos.

Obrigado aos cultores das artes: das letras, da música, do cinema, do teatro e de atuações e encenações em geral, que nos deram entretenimento quando mais precisávamos ter com que nos ocuparmos, quando mais precisávamos de ter com o que nos entretermos. Sobrevivemos à pandemia graças às artes, graças às letras, pois todas as artes aqui citadas precisam, antes de alcançar o público, serem escritas por alguém.