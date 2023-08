O Dia dos Pais é celebrado no segundo domingo do mês de agosto, este ano a comemoração acontece no domingo (13).

Pensando nisso, a Acif e a CDL divulgaram o horário sugerido para o funcionamento do comércio local.

Confira abaixo o horário especial:

Dia 11/08 (Sexta-feira): Até às 20h