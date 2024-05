Pacientes diagnosticados com diabetes enfrentam uma dificuldade diária contra a doença, e uma maneira eficaz de evitar complicações é a monitorização constante dos níveis de glicose no sangue. No entanto, em Divinópolis, isso se torna ainda mais difícil devido às dificuldades enfrentadas na obtenção das tiras reagentes para medição da glicemia na farmácia pública.

Um exemplo dessa dificuldade é o caso do pai de um adolescente de 14 anos, portador de diabetes tipo 1, que recebeu a indicação médica para realizar a medição da glicose até três vezes ao dia. Mesmo com essa prescrição, ele conseguiu obter apenas uma caixa de tiras reagentes, equivalente a 50 unidades.

Ocorre que, de acordo com um ofício encaminhado a todos os farmacêuticos e à deliberação do estado, pacientes com diabetes tipo 1 têm direito a receber até três caixas de tiras reagentes, o que corresponde a 150 unidades. Já aqueles diagnosticados com diabetes tipo 2, recebem apenas uma caixa, totalizando 50 unidades.

É importante ressaltar que o controle glicêmico adequado é fundamental para a redução significativa dos riscos de complicações relacionadas à diabetes. A monitorização frequente dos níveis de glicose no sangue permite aos pacientes e aos profissionais de saúde identificar precocemente eventuais variações e agir de forma rápida e eficaz para mantê-las dentro dos parâmetros saudáveis.

Fonte: Sistema MPA