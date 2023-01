A psicologia é um dos componentes mais cruciais do comércio forex, mas é também um dos mais negligenciados. Para se tornar um comerciante bem sucedido e lucrativo, você deve entender a arte da psicologia do comércio. Mas como se faz isto? Para ajudar você a navegar neste assunto crucial, produzimos uma lista de nossas melhores dicas de psicologia comercial para ajudá-lo em seu caminho para ser um bom negociador.

Ardósia Limpa

O comércio pode ser uma atividade de ritmo extremamente rápido. Trazer bagagem de comércios anteriores para novos comércios é inútil. Quer você esteja esmagando-a ou sendo esmagado, você deve estar constantemente pronto para o próximo negócio. Quando você se concentra em suas vitórias, você se torna movido pelo ego. Se você se mantiver firme em suas perdas, perderá a confiança, e sua negociação sofrerá. Aprenda com seus negócios anteriores, mas não deixe que eles o sobrecarreguem.

Aceitar o Imprevisível

O mercado é imprevisível. Repita isso para si mesmo até que esteja enraizado em sua mente. Nenhuma quantidade de planejamento pode prepará-lo para alguém no meio do mundo, fazendo um comércio massivo e perturbando seus planos. A única maneira de lidar com as ações erráticas do mercado contra você é cortar quaisquer laços emocionais. Se você não pode controlar o que acontece, não pode ficar chateado quando isso acontece. Aceitar que o mercado fará o que quiser pode aliviar você da tensão e da tentação de cortar os lucros ou ficar congelado porque você tem certeza de que o mercado deve adotar uma ação específica.

Não seja um gato cópia

Há numerosos mentores e serviços de alerta comercial disponíveis. Alguns são bons, outros são ruins e outros simplesmente horríveis. Se você se juntar a um destes programas, você terá um choque desagradável se acreditar que tudo o que você tem que fazer é imitar seus negócios para ser bem sucedido. Mesmo se você usar o mesmo símbolo de futuro e entrar pelo mesmo preço, pode ser uma transação completamente diferente. A colaboração com um mentor é uma coisa boa. Uma boa colaboração encurta sua curva de aprendizado. Entretanto, você não se tornará um negociador bem-sucedido se você meramente duplicar negócios sem tentar compreender o pensamento por trás do conceito, os níveis em que eles estão negociando e o risco-recompensa na transação.

Permanecer Disciplinado

A disciplina é a base de qualquer abordagem comercial bem sucedida. Ela implica em se ater à sua estratégia, mesmo quando você está inclinado a abandoná-la. Por exemplo, suponha que você se desvie de seu plano e comece a comercializar o impulso do momento. Nesse caso, você desenvolverá maus hábitos, tais como vingança comercial ou saídas antecipadas, e fará erros dispendiosos. Embora suas técnicas de negociação nem sempre sejam bem sucedidas, você pode sempre ajustá-las para melhorar seus resultados.

Leve as coisas ao seu próprio ritmo

Se você é um novo operador tentando descobrir como funciona o mercado forex, a experiência pode ser assustadora no início. É por isso que é fundamental concentrar-se em sua mentalidade desde o início de sua jornada comercial. Uma das coisas mais importantes a serem lembradas é facilitar. Aplicar todos os sinais técnicos ao mesmo tempo pode ser tentador, mas você corre o risco de se queimar. Portanto, ao invés disso, mantenha-se fiel ao que você sabe e aperfeiçoe seu sistema de negociação à medida que avança.

Domine seu medo

O medo é uma emoção desconcertante. Ele aparece quando queremos quebrar um hábito. A ansiedade do fracasso é bastante prevalecente. Todos nós queremos ter sucesso e ser reconhecidos por nossos esforços. No entanto, isto pode colocar alguma tensão em nosso jogo comercial. O medo do sucesso também pode ter um impacto significativo.

Conclusão

A disciplina comercial é alcançada mudando o comportamento de cada um na direção desejada e superando a resistência mental e o medo que freqüentemente impedem o progresso. Há exércitos de oposição, particularmente no contexto do comércio. O cérebro comercial, na realidade, inclui a combinação de investimento apropriado e conhecimento de mercado com capacidade mental razoável. As habilidades tradicionais não são irrelevantes; as tendências cognitivas e comportamentais incorretas as ofuscam. Assim, o comércio eficaz requer o desenvolvimento da personalidade. Aqueles que se concentram exclusivamente nos chamados componentes racionais dos gráficos e tendências acabarão fracassando e até dominando os mercados devido às muitas emoções que inevitavelmente entram em jogo.

Por: DS Redação