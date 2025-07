A Prefeitura de Divinópolis anunciou que as obras de recuperação do pavimento asfáltico na Avenida JK terão início nesta segunda-feira, 21 de julho. A intervenção faz parte de um amplo projeto de melhoria da infraestrutura urbana e visa aumentar a mobilidade e segurança dos moradores.

Os trabalhos vão abranger diversas vias do município, com a primeira etapa concentrada no trecho entre a rotatória da Avenida 7 de Setembro e a Avenida Joaquim André. A obra será executada por etapas até a Praça da Catedral, promovendo melhor trafegabilidade na região central da cidade.

Durante esta fase inicial, o tráfego no sentido bairro/centro será totalmente interrompido na Avenida JK. Já o sentido centro/bairro continuará funcionando normalmente. O trânsito será parcialmente interditado e devidamente sinalizado, com o suporte dos agentes da Secretaria Municipal de Trânsito, Segurança Pública e Mobilidade Urbana (Settrans).

Para reduzir os impactos no deslocamento diário da população, a Settrans definiu rotas alternativas. Motoristas que seguem em direção ao Centro devem utilizar a Avenida Sete de Setembro, com desvio permitido para a Rua Joaquim André, ao lado do terminal rodoviário.

Além disso, o ponto de embarque do transporte coletivo localizado em frente à rodoviária será temporariamente transferido para a Rua Joaquim André, nº 291. Agentes de trânsito e fiscais de transporte estarão presentes para orientar motoristas e usuários do transporte público durante toda a execução dos serviços.

Fonte: G37