Um homem de 37 anos foi preso na manhã dessa quarta-feira (20) acusado de assaltar uma motorista no bairro Belvedere, em Divinópolis. A vítima, de 32 anos, relatou à Polícia Militar que foi abordada por dois criminosos armados na rua Amim José Barreto. Eles anunciaram o assalto e fugiram levando seu veículo Chevrolet Onix e pertences pessoais.

A PM iniciou rastreamento com base no sinal do celular da vítima, que foi localizado em um matagal no bairro João Paulo II. Nas proximidades, do bairro Copacabana, um dos suspeitos tentava escapar utilizando um carro de aplicativo, mas foi interceptado e preso pelos policiais.

O veículo roubado foi encontrado abandonado em um matagal às margens da BR-494, na comunidade Ponte de Ferro. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Divinópolis, onde foi reconhecido pela vítima.

De acordo com a Polícia Militar, o homem possui diversas passagens por crimes como homicídio, roubo, furto, lesão corporal e tráfico de drogas. O segundo envolvido no crime já foi identificado, mas segue foragido. As buscas continuam.

Com informações do Portal MPA