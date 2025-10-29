A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Divinópolis, anunciou o restabelecimento do programa “Chame a Frida” no município. O objetivo é reforçar o acolhimento e a proteção de mulheres em situação de violência doméstica e familiar. A corporação solicita que o número de atendimento (37) 98409-3760 seja amplamente divulgado em meios de comunicação e redes sociais, para facilitar o acesso ao serviço.

O atendimento pode ser acionado de forma simples: basta enviar uma mensagem com a palavra “Frida” pelo WhatsApp, e a atendente virtual da PCMG inicia o diálogo imediatamente. A ferramenta, baseada em inteligência artificial, realiza acolhimento automatizado, esclarece dúvidas e faz uma avaliação preliminar do risco, podendo direcionar o caso à polícia ou apresentar serviços de apoio disponíveis.

Além disso, a atendente virtual permite agendar horário em unidades policiais, solicitar exame de corpo de delito, obter informações sobre a Lei Maria da Penha e orientações sobre medidas protetivas e procedimentos legais. Sempre que necessário, a mulher é encaminhada para conversar diretamente com um policial civil. Em Divinópolis, o atendimento presencial está disponível na rua Goiás, 1983, bairro Ipiranga.

Segundo o artigo 3º da Resolução nº 8.283/2024, que instituiu o projeto no estado, o “Chame a Frida” é um sistema de atendimento virtual por chatbot, desenvolvido para oferecer respostas rápidas e seguras a mulheres em situação de violência, fortalecendo as ações de prevenção e proteção.

O programa abrange diferentes tipos de violência doméstica e familiar:

Física – empurrões, chutes, agressões;

Sexual – imposição de atos sexuais sem consentimento;

Patrimonial – retenção de dinheiro, destruição ou ocultação de bens;

Moral – difamações, calúnias e insultos;

Psicológica – humilhações, ameaças e chantagens.

Com o retorno do “Chame a Frida” em Divinópolis, a Polícia Civil reforça seu compromisso com a proteção das mulheres e destaca a importância da divulgação do serviço para que mais vítimas saibam onde buscar ajuda de forma rápida, segura e confidencial.