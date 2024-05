A cidade de Divinópolis teve 10 ganhadores na Mega-Sena, com destaque para o prêmio maior conquistado por um apostador que comprou o bolão no bairro Antônio Fonseca.

No concurso 2722, realizado nessa quinta (9), os números sorteados foram: 19, 23, 25, 36, 44, 46.

O comprador do bolão no bairro Antônio Fonseca será premiado com R$2.664,60, além disso, outros 9 apostadores da cidade acertaram 4 números e também serão premiados. Cada um deles receberá R$888,20,

Para o próximo concurso, previsto para este sábado (11) a estimativa de prêmio é de R$ 47 milhões.

Fonte: Sistema MPA