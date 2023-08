A Prefeitura de Divinópolis, por meio da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), informa sobre casos confirmados de febre maculosa no município.

Até o momento (2/8) foram confirmados dois casos, ambos do sexo feminino, sendo uma jovem de 15 anos e outra de 19 anos, residentes nos bairros Terra Azul e Vila Romana.

Ao apresentar sintomas, as adolescentes foram atendidas e orientadas pela unidade de Estratégia Saúde da Família (ESF) da região onde moram, que encaminhou as notificações e os pedidos de exame à Vigilância Epidemiológica. Foi detectado através de biologia molecular, confirmando a doença. O resultado foi enviado à unidade de saúde, que orientou as pacientes e tomou as devidas previdências.

Agentes da Vigilância em Saúde Ambiental compareceu nos bairros dos casos notificados e realizou a verificação dos locais e orientação aos moradores a respeito da febre maculosa e das ações de prevenção. Lembrando que, nem sempre, o local da infecção é o bairro de residência, pois o paciente pode ter percorrido outras áreas.