Um motorista de uma Van, de 63 anos, foi preso suspeito de atropelar o adolescente Bryan Barbosa de 14 anos, na sexta-feira (7), em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Bryan Barbosa era natural de Divinópolis.

De acordo com o Departamento de Polícia de South River, o adolescente estava andando de bicicleta e aproveitando o verão na tarde de sexta-feira, indo para a casa de um amigo na cidade, quando foi atropelado na esquina de uma de suas paradas habituais – Causeway Ice Creme. O motorista da Van, após o atropelamento fugiu sem prestar socorro. O adolescente foi encaminhado para um hospital, onde não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Prisão do motorista

O motorista foi preso em sua casa no bairro na sexta-feira . A polícia disse que a Van branca de Arena estava estacionada na garagem. O homem admitiu dirigir o veículo no momento do acidente, de acordo com a promotoria do condado de Middlesex.

Ele foi acusado de homicídio culposo agravado e fuga da cena de um acidente fatal de veículo motorizado e está detido no Centro Correcional de Adultos do Condado de Middlesex enquanto aguarda uma audiência de detenção pré-julgamento.

Imediatamente após o acidente, testemunhado pela câmera de segurança de um vizinho, moradores da cidade se apresentaram para ajudar a polícia. Isso foi fundamental, disseram as autoridades. A investigação sobre a morte de Bryan está ativa e continua, assim como o luto.

Depoimento de um bombeiro

Um bombeiro do bairro, Peter Guindi foi chamado ao local logo após Bryan ser atingido. Bryan era uma presença constante na cidade de 2,9 milhas quadradas, sempre em sua bicicleta, disse Guindi. “Isso é muito perto de casa. Ele era um garoto muito, muito bom”, disse Guindi, pai de duas meninas. “Sempre sorrindo.”

Sepultamento

O corpo de Bryan foi liberado para que a família realize o velório e deve chegar em Divinópolis, onde será enterrado, em aproximadamente 15 dias.

Sobre Bryan

Filho único de Ana Christina Taotoro e Luis Barbosa, Bryan nasceu no Brasil e aprendeu a falar inglês na escola quando foi para os EUA cá na segunda série. Ele teria começado seu primeiro ano na South River High School no outono, onde jogaria futebol, lutaria e, com sorte, também seria membro do time de basquete.

Ele era um bom atleta, um bom aluno e um bom amigo, disse Dawn Guindi.

Outro divinopolitano atropelado nos EUA

Neste ano, o divinopolitano Longuinho Amaral Junior, de 46 anos, morreu, após ser atropelado enquanto andava de bicicleta na Flórida, nos Estados Unidos.

De acordo com informações divulgadas em uma página aberta no site GoFundMe, o acidente foi próximo ao condomínio Boca Pointe. Ele foi socorrido e levado ao Delray Medical Center, em Delray Beach, mas não resistiu aos ferimentos e na segunda veio a óbito.

