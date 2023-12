Com a chegada do Natal, a Acif/CDL divulgou o horário de funcionamento do comércio formiguense.

As lojas ficarão abertas até mais tarde entre os dias 18 e 24 deste mês.

Já a Casinha do Papai Noel está disponível para visitação a partir deste sábado (2), com a presença do Bom Velhinho, na praça São Vicente Férrer.

Confira o horário de funcionamento do comércio em Formiga: