A Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria de Educação e esportes, divulgou o placar dos jogos da “Copa Futsal de Bairros” realizados na terça-feira (25).

A equipe de Vargem Grande venceu o Nossa Senhora de Lourdes por 4 x 2. Alvorada e Alto dos Pinheiros empataram: 5 x 5. Já o time de Santa Luzia goleou Jardim Montanhês por 6 x 2.

Os jogos da “Copa Futsal de Bairros” são realizados às terças-feiras, na Quadra do Quinzinho, e às quintas-feiras, na Quadra da Escola Estadual Doutor Abílio Machado (Polivalente).

O objetivo da competição é incentivar a prática da modalidade esportiva do futsal no município, além de propiciar momentos de interação e lazer entre os cidadãos. A copa teve início no dia 11 de julho e seguirá até o dia 22 de agosto. Treze equipes participam do torneio.