Na manhã desta quarta-feira (3), a Central de Regulação do SAMU Oeste/Centro recebeu chamado por volta das 6h para atendimento de um acidente envolvendo dois carros na BR-494, no trevo do Parque de Exposições, em Divinópolis.

No local, a equipe da Unidade de Suporte Intermediário de Vida (SIV) prestou socorro a uma mulher de 32 anos, gestante de aproximadamente seis meses. A vítima estava consciente e em estado estável.

Ela recebeu os primeiros atendimentos, incluindo imobilização padrão, e foi encaminhada para o Complexo de Saúde São João de Deus, em Divinópolis.

O Corpo de Bombeiros também participou da ocorrência.

Com informações do SAMU