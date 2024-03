Dois homens morreram após uma batida entre moto e carro na noite desse domingo (17) na BR-265 em Nepomuceno (MG).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista contou que seguia no sentido Nepomuceno quando no km 384 a motocicleta teria atravessado a pista contrária e atingido o carro de frente. O motociclista de 45 anos e o garupa, de 42, morreram ainda no local.

Uma testemunha contou para os militares que pouco antes teria surgido um cavalo na pista que poderia ter provocado o acidente.

Conforme a PMR, o condutor do carro não sofreu ferimentos. A perícia da Polícia Civil esteve no local e as causas serão investigadas.

As vítimas foram identificadas como José Silvane Pedroso, conhecido como Dedé, e João Paulo Malaquias. Os dois eram moradores da comunidade capoeirinha em Nepomuceno.

Fonte: G1 Sul de Minas