Operações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) resultaram na prisão de dois motoristas embriagados em Divinópolis na noite desse sábado (25).

Por volta das 18h, um homem de 55 anos foi detido na AMG-0345, rodovia que liga Divinópolis a Carmo do Cajuru.

Enquanto os militares faziam patrulhamento, avistaram o motorista do Fiat Uno e o abordaram.

Após teste do bafômetro, que resultou em índices acima do permitido, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia. Ele ainda estava com a CNH vencida e o licenciamento atrasado desde 2020.