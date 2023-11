Duas pessoas que estavam em uma moto morreram após baterem de frente com uma caminhonete na BR-116, próximo a Muriaé, na Zona da Mata mineira, na noite de sexta-feira (10). As causas do acidente não foram informadas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, testemunhas disseram que a caminhonete seguia no sentido Muriaé/Leopoldina, enquanto a motocicleta ia no sentido oposto, resultando em uma colisão frontal próximo à entrada de um posto de combustíveis.

Ao chegarem no local, os militares constataram que os dois ocupantes da motocicleta estavam em estado gravíssimo, já dentro de uma ambulância da concessionária responsável pela via, a caminho de um hospital na cidade Muriaé. Na caminhonete haviam cinco passageiros, que não sofreram ferimentos.

O trânsito foi interrompido nos dois sentidos para facilitar os trabalhos de resgate e a perícia da Polícia Civil. A PRF conduziu a sinalização no local e ficou responsável por outras providências. Antes do encerramento da ocorrência, foi informado que as duas vítimas atendidas não resistiram aos ferimentos, vindo a óbito.

Fonte: Hoje em Dia