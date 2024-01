Dois homens, de 35 e 39 anos, foram presos na manhã deste sábado (6), em Bambuí, após invadirem uma casa, espancarem e roubarem o morador da residência, de 42 anos.

Conforme a Polícia Militar, uma guarnição realizava patrulhamento pelo bairro Nações, quando avistou os suspeitos. Ao perceberem a presença dos militares, os indivíduos teriam adentrado a casa, o que levantou suspeitas.

Ao seguirem os suspeitos, os policiais encontraram o morador da residência caído no chão, ensanguentado. A vítima contou aos militares que estava sendo agredido pelos homens, até que eles encontraram um valor superior a R$14 mil e fugiram pelos fundos da casa.

A PM começou, então, a perseguir os dois indivíduos. Eles teriam pulado vários muros e corrido por uma distância considerável.

O homem de 35 anos foi localizado escondido em um lote vago, com uma faca, supostamente a arma que ele e o comparsa teriam utilizado no momento do roubo. Ele teria, ainda, tentado atacar os policiais, mas foi contido.

Com o suspeito, os policiais encontraram a quantia de R$2.350, em dinheiro. Ele foi preso em flagrante e conduzido ao Hospital Nossa Senhora do Brasil devido os ferimentos sofridos durante a fuga. Posteriormente, ele deve ser conduzido para apresentação à autoridade policial.

O outro suspeito também foi pego e preso em flagrante, sendo conduzido para a Delegacia em Formiga, juntamente da faca apreendida e do dinheiro recuperado.

A vítima necessitou de atendimento médico e foi levada ao hospital Nossa Senhora do Brasil.

Ainda conforme a PM, os dois suspeitos envolvidos no crime possuem inúmeras passagens. O indivíduo de 35 anos esteve preso em 2023 por um crime semelhante, ocorrido em junho do mesmo ano. O outro suspeito, de 39 anos, estava preso até dezembro de 2023, quando recebeu o benefício da saída temporária de Natal, e não retornou para o Sistema Prisional.

Com informações da Polícia Militar*