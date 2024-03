O empresário Felipe Bretas, dono da JBretas, responsável pelo caminhão-tanque que tombou, explodiu e causou incêndio, atingindo casas e carros quinta-feira (14), em Belo Horizonte, se reuniu com moradores envolvidos na tragédia nesta sexta-feira (15).

Emocionado, ele contou que toda assistência possível está sendo prestada às vítimas e que a reunião vai definir como será feito o ressarcimento do prejuízo causado pelo acidente envolvendo o caminhão-tanque que transportava 23 mil litros de combustíveis.

“Ontem nós fomos ao hospital, estamos dando apoio para as pessoas que estavam internadas. Já estamos solidarizando com eles e estamos resolvendo os casos mais urgentes, como o da Vitória – mãe do garoto autista resgatado no incêndio -, estamos arrumando mantimentos, medicamentos e até moradia. Já disponibilizamos um hotel para quem quiser. A gente sente muito mesmo pela pela fatalidade e eu fico emocionado só de lembrar“, disse o empresário.

Alvimar Almeida, representante de 12 moradias e cinco comércios atingidos pelo “rio de fogo” causado pela explosão do caminhão com combustíveis, contou que o empresário chegou disposto a resolver os problemas causados pelo incêndio.

“Ele chegou conversando comigo e perguntou qual que era a prioridade. Disse que era meus inquilinos, pois tem muita gente que trabalha com moto e carro, que foram destruídos. Ele se propôs a atender de imediato e já perguntou se já podia iniciar a reforma nos imóveis. Falei que a gente tinha que conversar, mas que de princípio sim“, explicou Alvimar.

Segundo ele, um documento está sendo preparado para legalizar toda a tratativa. “Ele propôs mandar um documento, pra ver se está de acordo. Vou aguardar para dar uma resposta final. Mas o impotante é que ele já está atendendo aos moradores que perderam os bens“, detalhou.

Luto

O empresário Felipe Bretas também lamentou a morte do motorista Gildésio de Oliveira, de 54 anos, carbonizado após acidente, e que não imagina o que possa ter acontecido.

“O motorista era um funcionário exemplar. Não sei dizer o que aconteceu, ele sempre trabalhou com transporte, tinha todos os cursos, tudo certinho“, afirmou.

O funcionário, estava na empresa desde 2022, será velado e sepultado no Cemitério Parque Renascer, em Contagem, na Região Metropolitana da capital, na tarde de hoje.

