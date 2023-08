Duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois veículos, na manhã deste sábado (12), na BR-354, em Formiga (confira as imagens no fim da matéria).

A Polícia Militar Rodoviária foi acionada às 10h30 e compareceu ao local, onde se deparou com um Fiat Strada parado no acostamento, e um VW Gol fechando uma das faixas da via.

O condutor da caminhonete, de 20 anos, relatou que trafegava pela rodovia quando perdeu o controle direcional do veículo, invadindo a contramão, colidindo lateralmente contra o VW Gol, vindo a parar no acostamento.

O motorista do Gol, de 41 anos, por sua vez, contou que trafegava pela via quando, de repente, a caminhonete em questão invadiu a contramão, e colidiu na parte frontal do seu veículo.