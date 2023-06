No Centro-Oeste mineiro, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou operação para cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão contra um homem, de 24 anos, e uma mulher de 32, nessa segunda-feira (12). Ambos são suspeitos de envolvimento em uma tentativa de homicídio de uma mulher, de 26 anos, no dia 7 de maio deste ano, em Bambuí.

O crime ocorreu em uma casa noturna, próximo à BR-354, que possui atividades relacionadas com prostituição. A motivação está ligada a um desacordo comercial entre a locatária do estabelecimento e a atual proprietária. Após as investigações conduzidas pela delegada Cláudia Cipullo, a PCMG identificou os dois suspeitos e cumpriu as ordens judiciais representadas no âmbito do inquérito policial.

A investigada foi encontrada na residência dela, em Bambuí, enquanto o homem localizado em Nova Serrana, distante cerca de 140 quilômetros. A polícia também está investigando a possível participação de um adolescente de 17 anos no crime. Finalizados os procedimentos, a dupla foi encaminhada ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça. As investigações continuam.

O crime

De acordo com o relato da vítima, ela alugou a boate da suspeita por R$ 14 mil, em um contrato por período determinado. No entanto, antes do término do prazo, a investigada a procurou para que devolvesse o estabelecimento, porém sem reembolsar o valor pago. Diante da recusa da locatária, a mulher chegou ao local acompanhada de dois indivíduos e agrediu a vítima com tapas, socos e chutes. Os suspeitos ainda proferiram ameaças de morte contra a vítima e outras duas mulheres, de 23 e 34 anos, que se encontravam no endereço.

Fonte: Polícia Civil