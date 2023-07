Dois homens renderam uma família e fizeram um jogo conhecido como roleta-russa com as vítimas durante um assalto em uma casa em Taguatinga, no Distrito Federal, na terça-feira (25). À polícia, o dono da casa, um homem de 57 anos, afirmou que foi abordado pela dupla na porta da residência, e logo depois os criminosos também renderam sua filha de 19 anos. Os policiais informaram que a dupla exigiu que um pix de R$ 1.200 fosse feito para eles.

Um vídeo gravado por câmeras de segurança mostra o momento em que um dos assaltantes exige que a vítima abra o cofre e entregue o dinheiro. Após negar várias vezes a existência do dinheiro, o criminoso afirma que eles vão “jogar um jogo” e aponta a arma para a jovem.

“Então vamos jogar um jogo então. Já que você não tem dinheiro, eu vou atirar na sorte”, disse o assaltante. A roleta-russa é um jogo de azar que consiste em colocar apenas uma bala no revólver e depois apertar o gatilho, sem saber se vai disparar ou não. O homem tentou fazer os disparos, mas a arma não funcionou.

Segundo a Polícia Civil, uma das filhas da vítima se escondeu em um armário durante a ação criminosa e conseguiu ligar para o irmão, que acionou a Polícia Militar. Com a movimentação, os ladrões fugiram e levaram alguns pertences da família.