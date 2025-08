Com apenas 16 anos, o estudante Marcos Paulo Rodrigues de Oliveira, da rede pública estadual de Minas Gerais, conquistou medalha de ouro na Copernicus Olympiad – Global Round 2025, uma das mais prestigiadas olimpíadas internacionais de matemática. A competição foi realizada entre os dias 26 e 31 de julho, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. O resultado foi divulgado nesta sexta-feira (1º).

Marcos disputou o nível 5 da olimpíada, destinado a estudantes com alto desempenho acadêmico. Apesar de mudanças de última hora na estrutura da prova, que elevaram o nível de dificuldade, o jovem mineiro se destacou entre competidores de diversos países.

“A preparação para esta competição foi rigorosa, extensa e divertida. Fiz provas antigas desta olimpíada e de outras ainda mais difíceis para garantir que estava pronto. A matemática, para mim, é a linguagem que Deus utilizou para criar o Universo. É possível compreender o mundo ao nosso redor através dela. A prova foi realmente bem difícil. Mas no final, graças a Deus, consegui a medalha de ouro”, celebrou o estudante.

Marcos é aluno da Escola Estadual Doutor José Marques de Oliveira, localizada em Pouso Alegre, no Sul de Minas. A viagem dele e da professora Aline Heloísa foi custeada pelo Governo de Minas Gerais.

Além de Marcos, outros 43 estudantes e 16 servidores de 11 escolas estaduais mineiras foram selecionados para representar o estado e o Brasil em olimpíadas internacionais de matemática e robótica, que ocorrem entre julho e agosto em países como Japão, Coreia do Sul, Singapura e os próprios Estados Unidos.

“Foi uma alegria imensa receber a notícia. Esse reconhecimento é fruto de muito esforço, dedicação e talento do nosso aluno Marcos Paulo, do comprometimento de nossos educadores, da professora Aline e da família caminhando junto com a escola. Estamos orgulhosos! Essa conquista inspira outros estudantes”, afirmou a diretora da escola, Caroline Costa Zampieri dos Santos.

Com informações do G1