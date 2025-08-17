VATICANO: A pedra fundamental do edifício foi colocada na data, de 25 de julho de 1925, portanto há 100 anos…

Foi em 25 de julho de 1925, que um alto oficial do Vaticano emitiu um memorando. Ele convidou o Vaticano a criar sua própria estação de rádio, principalmente para a divulgação de informações astronômicas do Observatório do Vaticano.

Em 1927, Guglielmo Marconi é oficialmente convidado pelo Vaticano para fazer planos para uma estação de rádio, mas naquela época as relações com a Itália não eram muito boas e o Vaticano não era reconhecido como um estado.

Em 1929, em 11 de fevereiro de 1929, o Tratado de Latran foi assinado entre o Governo da Itália e o Vaticano, restaurando o Vaticano como uma entidade política separada com status não-territorial. A rádio do Vaticano, idealizada por Pio XI, pode ser instalada!

Em 1930, Guglielmo Marconi oferece um transmissor ao Papa. Um gesto não sem interesse: Marconi quer o divórcio e ouve que, em troca, o Papa aceita a anulação do casamento anterior.

Em 1931, a primeira estação transmissor projetada por Marconi, foi instalado na torre Leão XIII, localizada nos jardins do Vaticano. O transmissor 10 KW O.C. seria inaugurado no dia 12 de fevereiro pelo próprio Papa. A gestão ficaram nas mãos dos jesuítas. Esta nova estação de transmissão HVJ só funcionou em ondas curtas. As primeiras transmissões da HVJ duraram 15 minutos. Eles foram transmitidos às 5 da manhã em 15120 kHz e às 14 da tarde em 5970 kHz.

Em 1937, um transmissor eletrônico Telefunken de 25 kW, modelo S379GR, também em ondas curtas, foi instalado.

Em 1943, o primeiro transmissor de onda média de 1 kW foi instalado. A rádio então transmite em quatro idiomas em ondas médias, mas é bloqueada pelo exército alemão.

Em 1948, a guerra acelera o desenvolvimento do rádio que transmite em dezenove idiomas.

Em 1951, o Vaticano quer aumentar seus meios de emissão, o transmissor de onda média é substituído por um transmissor de 100kW e em ondas curtas o transmissor de 10kW é substituído por uma unidade dupla composta por um Marconi de 50kW e um Telefunken de 30kW, combinado para produzir 80kW a 6210 kHz. Porém, não há espaço no jardim do Vaticano. Para atender às crescentes exigências, a Pio XII decidiu construir um novo Centro de Transmissores.

Em 8 de outubro de 1951 foi assinado um acordo entre o estado italiano e a Santa Sé para a concessão de uma grande área no território de Santa Maria di Galeria, a 18 km do centro de Roma, para a construção de um novo centro transmissor para a Rádio Vaticano. Esta terra beneficia das imunidades previstas pelo Tratado de Latran, que especifica as relações entre a Santa Sé e a República Italiana: Enquanto permanece no território italiano, como resultado deste acordo especial, a soberania está reservada ao estado do Vaticano.

Em 1954, o trabalho começou: Um pilão em forma de cruz suporta os relés Hertzianos com o Vaticano.

Em 1957, o novo Centro Transmissor ocupa uma área de 424 ha, ou seja, 10 vezes a área do estado do Vaticano. O centro é inaugurado por Pio XII, em 27 de outubro.

O transmissor de onda média de 100 kW seria transferido dos jardins do Vaticano para Santa Maria.

Em 1970, a direção e os estúdios da rádio também deixaram a cidade e se instalaram no Palazzo Pio, na entrada da Via della Conciliazione, no distrito de Borgo.

O antigo edifício transmissor, localizado nos jardins do Vaticano, foi transformado num museu. Quando for à Roma, em visita ao Vaticano, você pode agendar uma visita…

Fonte: livre adaptação pessoal de diversos sítios da Internet com acesso em 25/07/2025