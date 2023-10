Pelo menos oito pessoas em Belo Horizonte procuraram atendimento médico com queixa de incômodo nos olhos após observarem o eclipse solar no último sábado (14 de outubro) sem a proteção adequada. Sete pessoas procuraram a Santa Casa e um paciente foi até o Instituto dos Olhos. Foram constatadas lesões pelos raios solares.

Segundo a Santa Casa, os pacientes, com idades entre 10 e 20 anos, reclamaram de manchas na visão. Em alguns casos, considerados mais graves, a mancha é mais escura, e há possibilidade de sequelas.

O primeiro paciente buscou a Santa Casa no dia seguinte ao fenômeno, na tarde do domingo (15 de outubro). Os demais, foram atendidos ao longo da semana.

“Chegaram sete pessoas, mas certamente outras pessoas vão buscar atendimento por causa da lesão chamada maculoplastia solar, que é a lesão no centro da visão. O olho tem um sistema natural de resfriamento, mas quando a pessoa foca na luz, seja solar, uma luz forte, um laser, há um aquecimento que provoca a queimadura“, explica o coordenador médico do setor oftalmológico da Santa Casa BH, Luis Felipe Carneiro.

Em Natal, uma jovem, de 22 anos, desenvolveu uma lesão no olho chamada retinopatia solar, um dano foto-traumático na retina, após visualizar o eclipse solar. Ela procurou uma oftalmologista e relatou estar com uma mancha na vista após ter olhado diretamente para o sol. A informação foi confirmada pelo Hospital dos Olhos de Parnamirim.

O eclipse solar do sábado foi um espetáculo para milhões de pessoas nas Américas à medida que a Lua se movia e o anel se formava. No Brasil, algumas cidades conseguiram assistir o fenômeno de forma parcial, enquanto em outras localidades foi possível observar a formação completa. Em Belo Horizonte, inclusive, pessoas foram ao Mineirão, à praça Sete e ao mirante do Belvedere para observarem o fenômeno.

Dias antes do eclipse solar anular acontecer, especialistas alertaram para os cuidados necessários para assistir ao fenômeno, que deveria ser visto apenas com proteção adequada, como o filtro de solda número 14. A última vez que um eclipse solar anular pôde ser contemplado a partir do Brasil, antes do último sábado, foi em 1994, há quase 30 anos.

Fonte: O Tempo