O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) compartilhou nesta semana, na rede social X, uma publicação que acusa o colega de partido Nikolas Ferreira (PL-MG) de tentar “se livrar” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Segundo o texto compartilhado por Eduardo, “a briga na direita que todos estão vendo é simples. Nikolas quer se livrar do Bolsonaro de vez. Ele está liderando uma dissidência, e vários políticos mais jovens estão com ele. O problema? ‘Temos que nos descolar do Bozo sem perder o eleitor.’ Eles querem continuar sendo eleitos pelos bolsonaristas, mas não querem mais prestar contas ao Bolsonaro”.

Esta não é a primeira crítica pública de Eduardo contra Nikolas. Em julho deste ano, o deputado afirmou que era “triste ver a que ponto o Nikolas chegou”. O episódio também está registrado no relatório da Polícia Federal (PF) que embasou o indiciamento de Jair Bolsonaro e de Eduardo por coação.

De acordo com a investigação, em 17 de julho, Eduardo compartilhou com o pai mensagens via WhatsApp com links do X que, segundo a PF, continham críticas a Nikolas pela ausência de divulgação de manifestações em apoio ao ex-presidente. As publicações apontam ainda uma suposta tentativa do parlamentar mineiro de “descolar” sua imagem da de Bolsonaro.

Em uma das mensagens, Eduardo escreveu: “Divulgar a manifestação na Av. Paulista, zero. Divulgar palestra em Curitiba, vale até repostar o Silvio Grimaldo. Jair Bolsonaro está em BH, já já veremos na prática a arte de ‘colar no Bozo’ pra depois ‘descolar do Bozo’”.

O episódio evidencia a tensão interna entre integrantes do PL e reforça o clima de disputa entre alas da direita sobre o alinhamento ou afastamento político em relação ao ex-presidente.

