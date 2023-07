A Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos (NOAA) declarou em 2023 será um ano de El Niño. Em entrevista à GloboNews, o meteorologista do Inmet Mamedes Melo disse que o Brasil vai começar a sentir a influência do fenômeno nos próximos meses e não estão descartados o surgimento de novos ciclones extratropicais, como o que atingiu as regiões Sul e Sudeste nesta semana.

“A gente vai começar a sentir a partir dessa primavera os sinais mais fortes do El Niño e, consequentemente, esses fenômenos meteorológicos podem ser potencializados por ele. Nós ainda estamos em pleno inverno e eu diria que não se descarta a possibilidade de outros ciclones virem a acontecer, só que não tem como se saber ainda da intensidade deles”, explica.

Segundo o especialista, o ciclone desta semana teve um comportamento diferente dos demais. “Normalmente, o centro dessa baixa pressão se localiza entre o litoral e a costa da região Sul. Esse, no entanto, se formou no interior do Rio Grande do Sul, então ele fez vento e chuva no início dele e agora, quando ele se afastou”, completa.

Mas o que é o El Niño?

O El Niño é a fase positiva do fenômeno chamado El Niño Oscilação Sul (ENOS). Ou seja, quando ele está em atuação, o calor é reforçado no verão e o inverno é menos rigoroso. Isso ocorre porque ele dificulta o avanço de frentes frias no país, fazendo com que as quedas sejam mais sutis e mais breves.