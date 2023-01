Um elevador despencou de, aproximadamente, sete metros e deixou pessoas feridas nessa sábado (21) em Alfenas, no Sul de Minas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência aconteceu em um prédio do bairro Alto da Boa Vista. O rompimento do cabo de aço teria provocado o acidente.

Um homem teve fratura no tornozelo esquerdo e outros ferimentos pelo corpo e uma mulher que teve fratura exposta na perna direita. Eles foram levados para o hospital Alzira Velano.

Duas crianças, uma de oito e outra de um ano e nove meses estavam no elevador, mas não se feriram.

