Os cursos de Pedagogia, Letras e Biblioteconomia, nas modalidades presencial e a distância, recebem como nova coordenadora a partir do dia 22 de janeiro de 2023 a Profa. Ma. Elizabeth Rocha de Carvalho Oliveira.

A professora, que já atua na instituição há muitos anos, possui graduação em Pedagogia pelo Centro Universitário de Formiga e Mestrado em Ciências e Práticas Educativas pela Universidade de Franca – SP.

Ela comentou sobre suas expectativas com a coordenação dos cursos: “Retorno com muita satisfação à coordenação do Curso de Pedagogia e, de coração, espero contribuir com o Unifor-MG e com meus pares na gestão desse curso tão essencial e singular na instituição e na sociedade. Como acredito que as mudanças estruturais de nosso país passam pela educação, espero contribuir, junto aos demais colegas, para que os nossos estudantes adquiram uma formação sólida e também sucesso na carreira profissional, contribuindo para uma educação básica de mais qualidade. Agradeço à Reitoria do Unifor-MG pela confiança e me coloco à disposição da comunidade escolar e local”.

Fonte: Unifor-MG