A cidade de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, teve uma segunda-feira (22) marcada por danos causados pelas chuvas. De acordo com a prefeitura, choveu quase 70 mm de água em poucas horas, o que causou inúmeros alagamentos. Ao total, a Defesa Civil foi acionada 32 vezes, e 14 pessoas tiveram que deixar suas casas. Teófilo Otoni está no segundo dia consecutivo em alerta laranja para temporal, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Por precaução, foi cancelada a Feira Orgânica e Agroecológica do Nordeste Mineiro que aconteceria nesta terça-feira (23).

A cidade de cerca de 130 mil habitantes teve, em poucas horas, 23 chamados de alagamentos, um desabamento total, quatro desabamentos parciais (por exemplo, de um muro) e dois destelhamento de casas. Das pessoas que tiveram que deixar suas residências, sete (duas famílias) foram encaminhadas para um abrigo pela Assistência Social, enquanto a outra metade foi acolhida em casa de familiares ou amigos.

Desde a noite de segunda (22), equipes da prefeitura estão trabalhando na limpeza das vias que ficaram tomadas pela lama. A obstrução das ruas e avenidas impossibilitou a passagem de ônibus e outros veículos e demandou várias ações de limpeza. “As operações têm como objetivo agilizar os serviços de retirada de entulhos e as barreiras das vias urbanas”, informou a prefeitura.

Teófilo Otoni está em alerta de “perigo”, segundo o Inmet, até às 10h desta quarta-feira (24). A previsão indica chuvas de até 60 mm/h ou 100 mm/dia com ventos intensos de até 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. “As equipes continuam de plantão para atender a população em situação de vulnerabilidade que precisarem de auxílio devido a alguma consequência da chuva”, disse o Executivo Municipal.

