O jornalista Paulo Coelho, diretor do Últimas Notícias e do jornal Nova Imprensa, ainda convalecendo de enfermidade que o impede de frequentar, como de costume, as reuniões do Legislativo, recebeu em sua casa, a visita de cortesia do vereador e amigo Marcelo Fernandes.

É óbvio que, na oportunidade, falou se sobre as candidaturas que já surgem como possíveis na próxima disputa eleitoral em 2024.

O presidente da Câmara Municipal de Formiga revelou que seu nome está sendo cogitado para disputar pelo partido, e para tanto, dentre outros, conta com o apoio do senador Carlos Viana.

Porém, mostrando maturidade e bom conhecimento da situação política no município, Marcelo foi firme e sincero em sua colocação. “Acho que precisamos somar forças em favor do município. Estou à disposição do Eugênio se ele entender por uma composição, que vise garantir os interesses do município, me coloco a disposição para, inclusive, disputar a eleição pelo cargo de vice”.

Esta posição do vereador, a nós revelada merecia que ouvíssemos o prefeito Eugênio Vilela, o que não foi possível, em razão de sua estada em evento da Alago, realizado em Alfenas.

Mas, fato político desta importância tem que ser, do ponto de vista jornalístico, trazido ao conhecimento público. É o que fizemos e já avisamos aos nossos leitores que atentos aos bastidores em breve traremos mais notícias.