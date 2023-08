Indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e aprovado pelo Senado, o advogado Cristiano Zanin foi empossado no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) nessa quinta-feira (3). Ele poderá ficar no cargo até completar 75 anos, idade limite para aposentaria compulsória. Zanin tem 47.

O novo ministro entra na vaga deixada por Ricardo Lewandowski, que, em abril, se aposentou compulsoriamente ao completar 75 anos. Ele herdará cerca de 500 processos que estavam no gabinete de Lewandowski, entre eles, ações contra a conduta do ex-presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia de covid-19 e questionamentos sobre a Lei das Estatais.

Com a posse, Cristiano Zanin poderá participar dos primeiros julgamentos na Corte. Nesta sexta (4), o plenário virtual da Corte vai analisar se o ministro André Mendonça poderá julgar o caso sobre o marco temporal para a demarcação de terras indígenas.

Na quarta-feira (9), Zanin fará estreia no plenário do Supremo. Está previsto o julgamento sobre a constitucionalidade do juiz de garantias.