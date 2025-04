O empresário Allan Jesus foi às redes sociais nesta quarta-feira (30) provocar seu ex-cliente Iran Ferreira, o ‘Luva de Pedreiro’. Nos últimos dias, o influenciador foi condenado na 2ª Vara Cível da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, a pagar R$ 5,5 milhões para o agente. No X, Allan escreveu: “Agora, RECEBA!”.

“Tentaram me derrubar, mas esqueceram que no meu sobrenome tem Jesus. Os humilhados serão exaltados. E aqueles que ajudaram a criar e disseminar, nas redes sociais, a narrativa e o roteiro para me destruir? Nem os próprios amigos ele ajudou… Mas Deus vê tudo. Agora, RECEBA!”, publicou o agente.

Luva e Allan estavam há três anos com um processo na Justiça. O empresário, que era responsável pela carreira de Iran, acusava o influenciador de quebra de contrato. Iran, por sua vez, defendia que era analfabeto e, por isso, o contrato deveria ser anulado.

O juiz concluiu que Luva de Pedreiro era alfabetizado e foi, ainda, auxiliado por uma equipe jurídica ao assinar o contrato com a ASJ Consultoria, empresa de Allan Jesus. Dessa forma, ele tinha total consciência das cláusulas estabelecidas no acordo.

Fonte: Pedro Leite, Giovanna Rafaela Castro – Itatiaia