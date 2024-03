Um empresário foi morto a tiros dentro de um carro de luxo na sexta-feira (15) em Vila Velha, na região metropolitana de Vitória (ES).

O homem, identificado como Diego Marcos Pereira por testemunhas, tinha 31 anos e levou mais de dez tiros, concentrados próximos à porta do motorista de seu Mercedes GLA. Segundo apuração do jornal “Folha de Vitória”, de Vitória, ele nasceu em Minas e vivia no Espírito Santo, onde se identificava como empreendedor.

Testemunhas afirmaram que o empresário saiu de uma barbearia antes de ser assassinado. Ele era dono de uma loja de roupas na mesma rua do crime, localizada na praia da Costa.

Segundo apurações do jornal “A Gazeta”, de Vitória, a Secretaria de Estado de Justiça do Espírito Santo registrava três prisões da vítima desde 2018: uma por crime de trânsito, outra por tráfico de drogas e uma terceira por falsificação de documentos.

O Samu chegou a atender a vítima, mas ele não resistiu aos ferimentos dentro da ambulância.

Em nota, a Polícia Civil do Espírito Santo informou que caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.

De acordo com a corporação, nenhum suspeito foi detido. A polícia não divulgou detalhes da investigação.

A Polícia Militar fez o isolamento da área após o crime. O corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Vitória para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

