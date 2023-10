Nesta terça-feira (31), o encontro do grupo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), desenvolvido pelo CRAS 3 (bairro Novo Horizonte), foi realizado no Parque Municipal Dr. Leopoldo Correa (Praia Popular).

Durante o encontro foram realizadas atividades de alongamento e uma animada aula de zumba. O grupo conheceu todo o espaço e ao final foi compartilhado um lanche.

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), é ofertado de modo contínuo e ininterrupto pelos CRAS. Tem por objetivo complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social.

Além disso, o SCFV busca fortalecer as relações familiares e comunitárias e promover a integração e a troca de experiências entre os participantes, valorizando o sentido de vida coletiva. É realizado em grupos, de acordo com o seu ciclo de vida.

Os trabalhos com os grupos do SCFV são orientados por três eixos: “Eu Comigo,” “Eu com os outros” e “Eu com a cidade”. Na ocasião o eixo abordado foi “Eu com a cidade”, que propõe que os usuários se compreendam como cidadãos, sujeitos de direitos e deveres, agentes interventores, partícipes nos espaços em que estabelecem relações sociais.

O passeio encerrou o circuito de atividades proposto ao grupo no mês de outubro, que teve como foco o Dia do Idoso e o Outubro Rosa.

