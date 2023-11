A administração municipal realizou, no domingo (26), o 4º “Encontro de Guitarristas”.

O evento ocorreu no estacionamento do Terminal Rodoviário e contou com a presença de 12 guitarristas formiguenses, que executaram um repertório com músicas de bandas e artistas consagrados no cenário do rock, que têm a guitarra como principal expoente.

Quem acompanhou pôde ouvir riffs e solos do Deep Purple, Guns n’ Roses, Pink Floyd, Bon Jovi, Dire Straits, Eric Clapton e muitos outros, eternizados pelo som das guitarras.

O Encontro de Guitarristas é uma das ações realizadas pela administração municipal que tem, como objetivo, a celebração do Dia do Músico, comemorado em 22 de novembro. Essa data é, também, o dia de Santa Cecília, que é exaltada como a padroeira da Música e dos Músicos.

Os guitarristas que participaram este ano foram: Emanoel, Roberto, André Gouvêa, Diney, Rodrigo Monstro, Dedé Monteiro, Denis, Matheus Belo, Felipe, Abraão, Deyvid (Santo de Fora), e Etinho. Eles foram acompanhados pelo baixista Milo, o baterista Rodrigo e o tecladista Emerson, além de Leandro, Alexandre e Guma, nos vocais. A estrutura do evento foi subsidiada com recursos do Fundo Municipal de Cultura. A Administração agradece a parceria do Conselho Municipal de Cultura, e cumprimenta a todos os guitarristas e demais músicos formiguenses.

Fonte: Decom