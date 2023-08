O 11º Encontro Regional da Melhor Idade reuniu, nesse domingo (6), centenas de pessoas que participam dos Centros de Convivência do Idoso de Formiga e cidades vizinhas.

O evento, organizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano, foi realizado no Clube Unifor e contou com a participação de pessoas vindas de Campo Belo, Pedra do Indaiá, Nova Serrana, Candeias, Divinópolis, Itapecerica, Carmo do Cajuru, Arcos, Pains, Bambuí, Estrela do Indaiá. Pompéu, Pará de Minas, Itaúna, Córrego Fundo, Piumhi, Luz, Pimenta, Bom Sucesso, Japaraíba, São Sebastião do Pará, Cristais e São Gonçalo do Pará.

De acordo com a equipe de coordenação do Centro de Convivência do Idoso de Formiga, o Encontro Regional da Melhor Idade é realizado mensalmente, e a cada mês uma cidade é escolhida para sediar a festividade.

A animação tomou conta do encontro, que teve como atração musical as duplas “Otacílio e Carlito”; “Vicente e Fátima” e os cantores Luizinho Silva e Carlos Braga. O espaço foi preparado com praça de alimentação, espaço especial para bingo e feira de artesanato.